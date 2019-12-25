В квартире петербурженки с 40 кошками обнаружили останки животных.

Жительница Петербурга жарила кошек на свечах и устроила пожар в своей квартире. Об этом 26 ноября сообщил источник РЕН ТВ.

По информации телеканала, раньше женщина занималась волонтёрством, спасала и лечила животных. В какой-то момент в её квартире стали жить около 40 кошек. Соседи жаловались на неприятный запах.

Позже в помещении произошло возгорание. Сотрудникам МЧС пришлось выломать дверь, чтобы попасть внутрь. По предварительным данным, пожар возник из-за того, что хозяйка жарила кошку на сковороде, используя свечи.

В квартире спасатели обнаружили большое количество мумифицированных останков животных. Помещение было захламлено и находилось в антисанитарном состоянии. Газ и электричество в квартире были отключены.

Трёх кошек уже забрали волонтёры. Соседи намерены помочь спасти остальных животных, а также обратиться с жалобами в прокуратуру и суд. Сейчас хозяйка квартиры находится в психоневрологическом диспансере.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)