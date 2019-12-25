Их хозяйка сейчас находится в психоневрологическом диспансере.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту публикации о возможном жестоком обращении с животными. Речь идет о правонарушении в квартире на Тихорецком проспекте, рассказали в МВД России.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, будут опрошены очевидцы и лица, располагающие информацией. По результатам примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

По данным 78.ru, в жилище обнаружили останки кошек, а также живых питомцев. Там возник пожар. Волонтеры и соседи сообщили, что владелица квартиры могла готовить и есть своих животных, поэтому и случилось возгорание.

За все время женщина собрала порядка 40 кошек. Сейчас женщина находится в психоневрологическом диспансере. Неравнодушные петербуржцы пытаются спасти животных: питомцы сильно испуганы и уже одичали.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)