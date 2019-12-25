В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, мигрантку опросили и отпустили.

В Выборгском районе пресекли деятельность организаторов незаконной миграции. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, в 2018 году 34-летний мужчина за 25 тыс. рублей подыскал местного жителя, который согласился заключить фиктивный брак с мигранткой без создания семьи. На основании представленных документов женщина получила разрешение на временное проживание, а в этом году ей выдали гражданство.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали организатора схемы, 33-летнего "жениха" и 30-летнюю иностранку. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, мигрантку опросили и отпустили.

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Фото: Piter.TV