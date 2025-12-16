Оглашены приговоры организаторам незаконной миграции в Петербурге

Подозреваемые за денежное вознаграждение изготавливали необходимые документы для легализации иностранцев на территории региона.

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции. Было установлено, что подозреваемые за денежное вознаграждение изготавливали необходимые документы для легализации иностранцев на территории региона.

Злоумышленники устраивали фиктивные браки для приезжих. Задержаны восемь человек, им вменили п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Троих приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 2 до 4 лет со штрафами в 100 тыс. рублей, четверых – к 3 годам лишения свободы условно и штрафам на ту же сумму, последний отправлен на принудительное лечение в медицинской организации.

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Видео: пресс-служба ФСБ России