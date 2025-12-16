В Купчино прошел масштабный рейд

Мероприятие состоялось по двум направлениям – миграционный контроль и обеспечение безопасности дорожного движения.

Полицейские провели рейд на оживленном Витебском проспекте в Купчино. Мероприятие прошло по двум направлениям – миграционный контроль и обеспечение безопасности дорожного движения, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего проверили документы у 290 человек, около трети из них оказались иностранными гражданами. Восьмерых мигрантов доставили в отдел, были составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ. Особое внимание уделили выявлению поддельных документов. Один из приезжих предъявил документ с печатью государственного ведомства, упраздненного несколько лет назад. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции осмотрели свыше 200 авто. По результатам проверок в двух салонах нашли травматическое оружие, которое перевозилось с нарушением установленных правил. А в отношении нарушителей ПДД составили более 10 административных материалов по ст. 12.37, 12.5 и 12.26 КоАП РФ.

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Видео: пресс-служба МВД России