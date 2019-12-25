Драка в баре в Купчино закончилась больницей

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Росгвардейцы задержали в Купчино молодого мужчину, который избил посетителя бара на Бухарестской улице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел рано утром 26 июля. К патрульному наряду по Фрунзенскому району обратился 32-летний пострадавший с разбитым лицом. По его словам, они поссорились с незнакомцем в заведении, и словесная перепалка завершилась дракой.

По подозрению в нападении поймали 22-летнего злоумышленника, он был доставлен в 12-й отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Потерпевшего госпитализировали в больницу.

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Фото: пресс-служба Росгвардии