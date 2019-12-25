  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Драка в баре в Купчино закончилась больницей
Сегодня, 14:46
142
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Драка в баре в Купчино закончилась больницей

0 0

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Росгвардейцы задержали в Купчино молодого мужчину, который избил посетителя бара на Бухарестской улице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел рано утром 26 июля. К патрульному наряду по Фрунзенскому району обратился 32-летний пострадавший с разбитым лицом. По его словам, они поссорились с незнакомцем в заведении, и словесная перепалка завершилась дракой. 

По подозрению в нападении поймали 22-летнего злоумышленника, он был доставлен в 12-й отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Потерпевшего госпитализировали в больницу. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец ударил полицейского в Петроградском районе. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: купчино, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии