Провиантские магазины в Пушкине станут отелем на 100 номеров

Инвестор проекта проведет серьезные инженерные работы: будут укреплены несущие конструкции, а также восстановлены исторические фасады, уникальные прусские своды и полуциркульные арки.

В Пушкине планируется провести масштабную реставрацию и работы по сохранению исторического наследия. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что на Красносельском шоссе в Пушкине откроется загородный отель на 100 номеров. Гостиница расположится в здании Провиантских магазинов после завершения комплексной реставрации.

Объект является памятником архитектуры федерального значения. Он был возведен в 20-е годы XIX века в стиле русского ампира по проекту выдающегося архитектора Василия Стасова.

Инвестор проекта проведет серьезные инженерные работы: будут укреплены несущие конструкции, а также восстановлены исторические фасады, уникальные прусские своды и полуциркульные арки. Главная задача реставраторов – вернуть зданию его первоначальный исторический облик, гармонично приспособив памятник под современное использование. Кроме того, в планах значится регенерация исторической среды вокруг объекта для создания единого архитектурно-культурного пространства.

Фото: ГК ACADEMIA