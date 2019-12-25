На снос аварийного здания на Большом Смоленском проспекте потратят 2,7 млн рублей

Соответствующий конкурс разместили на портале госзакупок.

В Невском районе Петербурга из-за строительства Большого Смоленского моста планируется снос аварийного двухэтажного здания. Об этом 30 сентября пишет Neva.Today.

Соответствующий конкурс разместили на портале госзакупок. Демонтаж объекта на Большом Смоленском проспекте, 15А, обойдется в 2,7 млн рублей. Итоги подведут 20 октября. Проект по сносу уже разработали.

Здание площадью 177,4 квадратных метра возвели в 1962 году. Эксперты выяснили, что физический износ всех конструкций составляет 73%. Подрядчик демонтирует надземную часть, снесет фундамент, засыплет котлован и уплотнит грунт катком. Срок работ – 29 дней с даты заключения контракта.

Ранее мы рассказывали о том, что дом рядом со школой Берггольц почти полностью снесли ради развязки моста.

Фото: пресс-служба Смольного