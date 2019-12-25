Субботники в Невском районе обойдутся в 15 млн рублей

В закупке участвуют 116 образовательных учреждений: это школы и детские сады.

Администрация Невского района Петербурга начала готовиться к осеннему субботнику и заказывать контейнеры для вывоза листьев и мусора. На портале госзакупок разместили соответствующий конкурс, пишет Neva.Today 25 сентября.

Начальная стоимость контракта составляет 15,5 млн рублей, итоги подведут 5 октября. В закупке участвуют 116 образовательных учреждений: это школы и детские сады. По заявкам подрядчик поставит пункты утилизации и хранения твердых отходов. Он должен иметь действующую лицензию на осуществление работ по сбору, транспортировке, обработке, утилизации мусора и использовать спецтехнику.

Сроки оказания услуг – до 30 октября 2027 года, а сам контракт действует по 31 декабря 2027-го.

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Фото: Piter.TV