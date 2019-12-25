Учитель из Иркутска выиграла 10 млн рублей после вещего сна

Числа для счастливого билета пришли в голову женщине ночью перед выигрышем.

Учительница математики из Иркутской области стала обладательницей 10 миллионов рублей спустя три месяца после сна о крупном выигрыше. Об этом сообщило РИА Новости.

Победительница лотереи рассказала, что накануне счастливого тиража нужные числа пришли ей в голову ночью. После этого женщина решила рискнуть и выбрала именно эту комбинацию.

По словам учительницы, она участвует в розыгрышах около двух лет и уже выигрывала 100 тысяч рублей. Уведомление о новом призе женщина увидела в приложении и от удивления несколько раз перепроверяла результат.

Несмотря на профессию, женщина не пыталась найти закономерность в предыдущих результатах. Жительница Иркутской области считает свою победу стечением обстоятельств, а любимым числом называет тройку. Выигранные 10 млн рублей учительница планирует потратить на покупку квартиры.

Ранее случайная покупка сделала миллионершей жительницу Москвы. Девушка приобрела несколько лотерейных билетов, пока ждала кофе в ТЦ.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)