Колумбия объявила о разрыве дипотношений с Ираном

Консульские отношения сохранятся между Боготой и Тегераном.

Политическое руководство Колумбии приняло решение разорвать дипломатические отношения с иранским правительством, обвинив власти из Тегерана в "предполагаемых связях с международными террористическими группировками". Соответствующее заявление опубликовали представители латиноамериканского внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

Решение принято с учетом предполагаемых связей иранского правительства с международными террористическими группировками и иными наркотеррористическими организациями, угрожающими безопасности страны. сообщение на сайте МИД Колумбии

В Боготе заметили, что власти Ирана причастны к нарушениям прав человека, атакам на не участвующие в конфликте на Ближнем Востоке страны, а также блокированию Ормузского пролива и препятствованию усилиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по проверке масштабов ядерной программы в Иране. Дипломаты страны объяснили, что разрыв дипломатических отношений с Тегераном не влечет за собой разрыва для консульских отношений между странами.

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