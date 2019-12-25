Колумбия объявила о разрыве дипотношений с Ираном

Политическое руководство Колумбии приняло решение разорвать дипломатические отношения с иранским правительством, обвинив власти из Тегерана в "предполагаемых связях с международными террористическими группировками". Соответствующее заявление опубликовали представители латиноамериканского внешнеполитического ведомства на официальном сайте.
Решение принято с учетом предполагаемых связей иранского правительства с международными террористическими группировками и иными наркотеррористическими организациями, угрожающими безопасности страны.
сообщение на сайте МИД Колумбии
В Боготе заметили, что власти Ирана причастны к нарушениям прав человека, атакам на не участвующие в конфликте на Ближнем Востоке страны, а также блокированию Ормузского пролива и препятствованию усилиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по проверке масштабов ядерной программы в Иране. Дипломаты страны объяснили, что разрыв дипломатических отношений с Тегераном не влечет за собой разрыва для консульских отношений между странами.
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Фото: pxhere.com
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