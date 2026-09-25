Нетаньяху показал пейджер в ООН и напомнил об операции против "Хезболлы"

В ГА ООН выступил премьер-министр Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес пейджер на трибуну Генеральной ассамблеи ООН, напомнив коллегам об операции еврейского государства против движения "Хезболла". Соответствующее заявление сделали журналисты из местного новостного портала Ynet. Известно, что такое событие попало на видеозапись трансляции мероприятия в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке. Политический лидер продемонстрировал с трибуны пейджер.

Израиль нанес удар по ХАМАСу, мы нанесли удар по "Хезболле". Помните пейджеры? Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

По словам политика, "Хезболла" планировала сокрушить Израиль, но благодаря слаженной работе армии и помощи от международных союзников этим планам не удалось сбыться. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года зафиксирована детонация средств связи "Хезболла", включая пейджеры и рации. Согласно официальным данным, жертвами этого действия стали 32 человека погибли, свыше трех тысяч были ранены. Подрыв тайно заминированных устройств являлся прелюдией к полномасштабной военной операции Израиля против этого ближневосточного движения.

Нетаньяху намерен присутствовать на ГА ООН, несмотря на угрозы Мамдани.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций