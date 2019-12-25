Медведь растерзал женщину во дворе ее дома в Красноярском крае

Хищник пытался пробраться в загон с домашними животными.

Еще одно нападение медведя произошло в Красноярском крае. Зверь задрал 51-летнюю женщину на приусадебном участке, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла произошел в селе Вознесенка Ирбейско-Саянского муниципального округа. Местная жительница увидела на своем участке медведя, который пытался пробраться в загон с домашними животными. Она пыталась криками отогнать хищника, но зверь набросился на нее.

Сельчанка получила смертельные травмы. Медведя успел застрелить сосед погибшей. В настоящее время следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

На прошлой неделе в Красноярском крае медведь напал на 66-летнюю женщину прямо во дворе ее дома. Зверь вытащил пенсионерку из окна и убил.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)