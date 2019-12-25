Предложение квартир в новостройках Петербурга выросло на треть при падении объемов строительства

При этом общий объем строящегося жилья в городе к июню сократился на 9,4%, составив 5,62 млн квадратных метров.

По данным за первое полугодие 2026 года, эксперт по недвижимости Георгий Патанин отметил, что объем предложения квартир на первичном рынке Северной столицы увеличился на 33% в годовом исчислении. При этом он подчеркнул, что общий объем строящегося жилья в городе к июню сократился на 9,4%, составив 5,62 млн квадратных метров.

Специалист разъяснил, что увеличение экспозиции при падении строительной активности было во многом обусловлено выходом следующих очередей уже реализуемых жилых комплексов. По его словам, формально это увеличивало количество лотов на рынке, однако не означало появления сопоставимого числа принципиально новых проектов.

Патанин также обратил внимание на то, что строительная активность в Петербурге демонстрировала спад: в июле 2026 года ввод жилья составил 158,9 тыс. кв. м (на 20,8% меньше прошлогоднего показателя), а за семь месяцев – около 785 тыс. кв. м, что примерно вдвое уступало результату аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем говорить о затоваривании рынка пока преждевременно. Эксперт уточнил, что в большинстве изученных им проектов комфорт- и бизнес-класса при текущих темпах продаж имеющегося запаса квартир хватало примерно на 2,5–3 года, что фактически соответствовало сроку реализации самих объектов.

Аренда жилья в Петербурге резко подешевела: цены на "однушки" упали почти на 10%

Фото: Piter.TV