Петербург окажется в холодном тылу циклона в пятницу

Столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.

Северную столицу сегодня, 25 сентября, накроет тыловая часть атмосферного вихря, который смещается с юга на восточную Балтику. Из-за этого регион окажется в зоне холодной воздушной массы. В городе и области сохранится переменная облачность, временами небо будут затягивать прояснения, но не исключены кратковременные осадки.Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов в самом Петербурге, тогда как жителям Ленобласти стоит ждать более широкого диапазона – от +13 до +18 градусов. С юго-востока будет дуть умеренный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферный фон продолжит повышаться: давление достигнет отметки 763 миллиметра ртутного столба, превысив климатическую норму для этих чисел сентября.

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Фото: Piter.TV