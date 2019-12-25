Губернатор сообщил о четырёх пострадавших при атаке БПЛА под Воронежем

Четыре человека пострадали в городе Воронеже в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал общественности глава российского региона Александр Гусев через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Местный чиновник уточнил, что две женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями доставлены в больницы. Также еще двоим мужчинам необходимая помощь была оказана на месте.

По предварительным данным, в Воронеже ранения получили четыре человека. Две женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями доставлены в больницы, двоим мужчинам помощь была оказана на месте. Александр Гусев, губернатор Воронежской области

Власти уточняют, что на территории области продолжается обход участков и фиксация повреждений. На данный момент известно о том, что в ряде многоквартирных и частных домов из-за деятельности дронов противника посечены фасады и выбиты окна. Дополнительно на местах зафиксированы множественные повреждения транспортных средств. Кроме этого обломками беспилотников повреждено несколько нежилых и производственных зданий. В ряде случаев зарегистрированы попадания фрагментов БПЛА, сопровождаемые дальнейшими возгораниями.

Напоминаю: категорически запрещается приближаться к обломкам БПЛА! Если вы обнаружили части беспилотника и на месте еще не работают оперативные службы, вызовите их по телефону 112. Также напоминаю о недопустимости фото- и видеосъемки последствий ударов и работы ПВО. Александр Гусев, губернатор Воронежской области

В Воронежской области из-за атаки БПЛА погиб человек.

Фото: Макс / Гусев