Губернатор сообщил о крупной атаке БПЛА на Ульяновск

Алексей Русских раскрыл подробности о пострадавших.

Российские силы противовоздушной обороны отражают крупную атаку украинских БПЛА на территорию города Ульяновска. Соответствующее заявление общественности через социальные сети сделал местный губернатор Алексей Русских. Чиновник уточнил, что согласно предварительным сведениям от властей, в результате вражеской атаки дронов пострадало восемь человек. Речь идет о семи взрослых гражданах и ребенке. В настоящее время пятеро раненых остаются в средней степени тяжести, остальные — в легкой. Несовершеннолетний пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Все медицинские службы переведены в режим повышенной готовности, в больницах развернуты дополнительные коечные мощности. Алексей Русских, губернатор Ульяновской области

Глава региона добавил, что угроза атаки по-прежнему сохраняется. Администрацией категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Также власти напоминают о том, что приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни. Местное население просят соблюдать меры безопасности и не приближаться к окнам.

В Ульяновской области при атаке БПЛА пострадал один человек.

Фото: Telegram / Алексей Русских