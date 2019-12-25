Админстроения нефтебазы повреждены в Ростовской области из-за атаки БПЛА

Юрий Слюсарь рассказал о последствиях налета БПЛА ВСУ на российский регион в ночь на 24 сентября.

Административные строения нефтяной базы получили повреждения из-за падения обломков БПЛА в Кагальницком районе Ростовской области. Соответствующее заявление сделал через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" местный губернатор Юрий Слюсарь. Российский чиновник отметил, что на текущий момент у властей нет данных о дальнейшем возгорании на объекте или пострадавших. Эксперт пояснил, что в ночное время суток дроны врага сбиты в Таганроге, Кагальницком и Неклиновском районах.

В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА повреждены административные строения нефтебазы. Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области

Сейчас на месте происшествия работают специальные экстренные службы.

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Фото: Telegram / Юрий Слюсарь