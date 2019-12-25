Админстроения нефтебазы повреждены в Ростовской области из-за атаки БПЛА

Административные строения нефтяной базы получили повреждения из-за падения обломков БПЛА в Кагальницком районе Ростовской области. Соответствующее заявление сделал через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" местный губернатор Юрий Слюсарь. Российский чиновник отметил, что на текущий момент у властей нет данных о дальнейшем возгорании на объекте или пострадавших. Эксперт пояснил, что в ночное время суток дроны врага сбиты в Таганроге, Кагальницком и Неклиновском районах.
В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА повреждены административные строения нефтебазы.
Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области
Сейчас на месте происшествия работают специальные экстренные службы.
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Фото: Telegram / Юрий Слюсарь
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