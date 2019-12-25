Петербуржец, потративший с карты умершего мужчины 30 тыс. рублей, получил 2,5 года колонии

Через приложение интернет-магазина он заказал телевизор и часы.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Суд установил, что в феврале прошлого года фигурант получил доступ к мобильному телефону умершего мужчины. Через приложение интернет-магазина он заказал телевизор и часы. Ущерб наследнику, пожилой матери, составил 30 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также был возмещен причиненный ущерб.

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга похитил машину Renault, используя эвакуатор. В отношении него возбудили дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Фото: Piter.TV