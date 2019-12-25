Женщину отправили в колонию за оправдание терроризма в Ленобласти

Фигурантку взяли под стражу в зале суда.

В Ленинградской области вынесли приговор женщине за публичное оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации. Ей вменяли ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по региону 24 сентября.

Было установлено, что 50-летняя осужденная разместила на своей странице в социальной сети публикации, содержащие признаки оправдания террористических действий и ложные сведения о действиях ВС РФ. Суд назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил права публиковать материалы в интернете на 2 года. Фигурантку взяли под стражу в зале суда.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге огласили приговор по делу о публичном оправдании терроризма.

Фото: Piter.TV