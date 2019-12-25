Актер из "Нулевого пациента" Чернышев погиб в зоне СВО

На момент гибели артисту было 38 лет.

Российский актер Дмитрий Чернышев, известный по сериалу "Нулевой пациент", погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил aif.ru.

Источник издания рассказал, что артист выполнял боевую задачу в населенном пункте Лиман Первый в Харьковской области. Смерть наступила 26 апреля 2024 года, Чернышову было 38 лет.

Тело Чернышева смогли вернуть на родину для захоронения спустя 2,5 года. У актера есть дочь. Прощание и похороны пройдут 24 сентября в городе Добрянка.

Дмитрий Чернышев родился 4 мая 1985 года в Пермском крае. Закончил ВГИК, в 2014-2015 годах добровольно участвовал в вооруженном конфликте на территории ДНР и ЛНР.

В 2022-2023 годах актер снимался в сериалах "Приказа умирать не было", "Оффлайн" и "Нулевой пациент". Чернышов заключил контракт с Минобороны РФ в начале 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в зоне проведения спецоперации погиб актер сериалов "След" и "Глухарь" Евгений Дербышев.

Фото: Piter.tv