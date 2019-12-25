Астрофизик объяснил разницу в силе магнитных бурь

Эксперт оценил влияние стихии на геомагнитное поле планеты.

Магнитные бури на Земле возникают из-за потоков солнечного ветра из корональных дыр или после мощных выбросов плазмы. Об этом журналистам телеканала "360.ru" сообщил российский астрофизик доктор физико-математических наук Николай Чугай. Он раскрыл СМИ подробности о разнице влияния явлений на геомагнитное поле нашей планеты. Эксперт отметил, что корональные дыры представляют из себя области вокруг Солнца с относительно небольшой плотностью плазмы. Из них выходят широкие потоки солнечного ветра, которые, достигая Земли, взаимодействуют с ее магнитосферой и вызывают слабые, но более продолжительные геомагнитные возмущения, которые могут идти неделю.

И в течение этой недели будет нарастание, потом максимум и убывание. Николай Чугай, астрофизик

Напомним, что сильные магнитные бури возникают в тот момент, когда выброс идет из короны Солнца, где количество плазмы выше. На высокой скорости плотные облака сталкиваются с магнитосферой планеты, после чего создают мощное возмущение.

3 августа на Земле началась магнитная буря.

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