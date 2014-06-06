Головная боль и скачки давления: магнитные бури прошли этой ночью

Из-за них могут ухудшаться самочувствие и наблюдаться сбои в работе аппаратуры.

Магнитные бури среднего уровня прошли сегодня, пик пришелся на полночь. Об этом сообщает телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Учёные отметили, что событие запустило заметные полярные сияния.

Отметим, что магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце. Они длятся от нескольких часов до суток, могут вызывать полярные сияния, создавать перебои в работе космических аппаратов и радиосвязи, а также влиять на самочувствие людей: речь идет о головных болях и скачках давления.

Бури, как это часто бывает для ночных событий, запустили довольно заметные полярные сияния, которые в пике достигли примерно уровня 8 по 10-бальной шкале. Сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Исследователи подчеркнули, что источником этой магнитной бури стал медленный выброс корональной плазмы. Это выброс вещества, который происходит из внешней атмосферы Солнца в межпланетное пространство. "Медленными" считаются те, скорость которых равна 200-300 км/с, хотя стандартные могут достигать скорости более 3 тыс. км/с.

Фото: Телеграм / Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН