Петербургское "Динамо" обыграло "Космос" и поднялось на второе место в таблице

Футболисты "Динамо-СПб" одержали домашнюю победу над подмосковным клубом "Космос" в матче очередного тура чемпионата. Встреча на стадионе "Кировец" завершилась со счётом 2:0 в пользу петербургской команды.

Как отметил пресс-служба "Динамо-СПб", несмотря на прогнозы синоптиков, матч прошёл без дождя, а игра собрала на трибунах большое количество болельщиков. В первом тайме команды не смогли открыть счёт. Гости уверенно оборонялись и рассчитывали продолжить серию выездных ничьих — до этого все гостевые матчи "Космоса" завершались со счётом 1:1.

Переломным моментом стали замены во второй половине встречи. После перерыва тренерский штаб "Динамо" освежил состав, и это быстро принесло результат. На 67-й минуте счёт открыл Ризван Умаров. Нападающий отправил мяч в ворота головой после подачи с углового. Уже через две минуты преимущество хозяев увеличил Омар Попов, установив окончательный счёт встречи.

После этой победы петербургская команда поднялась на вторую строчку турнирной таблицы. В следующем туре "Динамо" может выйти в единоличные лидеры чемпионата, если добьётся победы в гостевом матче.

Следующую игру бело-голубые проведут в Москве против Чертаново. Матч состоится 24 мая на "Арене Чертаново" и начнётся в 20:00. Кроме того, клуб организует для болельщиков совместный просмотр выездной встречи в баре "8-я линия" в Петербурге.

Фото: пресс-служба "Динамо-СПб"