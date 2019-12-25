Экономист назвал способы повысить шансы на одобрение ипотеки

Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин: даже не активная кредитная карта с большим лимитом может повлиять на отказ в ипотеке.

К концу 2025 года уровень одобрения розничных кредитов снизился до рекордно низких 17–18%. В сегменте ипотеки ситуация чуть лучше, но и здесь банки стали гораздо строже: одобряется менее половины всех заявок.

По мнению эксперта, если банк отказал в ипотеке, первым делом стоит попытаться узнать причину. Хотя формально кредитная организация не обязана её раскрывать, на практике часто удается получить хотя бы общее объяснение — например, проблемы с доходом, кредитной историей, высокой долговой нагрузкой или нестабильной занятостью. Иногда причина кроется не в заемщике, а в объекте недвижимости или способе подтверждения дохода. Важно помнить: отказ не означает, что вы "плохой клиент", а лишь говорит о несоответствии текущим условиям. Всегда можно попробовать подать заявку повторно.

Как повысить вероятность одобрения ипотеки

Прежде всего, стоит проанализировать не только наличие просрочек, но и всю кредитную картину: активные займы, кредитные карты, неиспользуемые лимиты. Даже если вы не пользуетесь кредитной картой с большим лимитом, для банка это потенциальная долговая нагрузка. Не забудьте проверить отсутствие мелких задолженностей — налоги, штрафы, пени. Для автоматизированных систем это серьезный сигнал.

Если отказ связан с недостаточным доходом, рассмотрите вариант оформления ипотеки совместно с супругом или партнёром. Однако банк оценивает не только размер, но и стабильность дохода: важна официальная занятость, стаж на последнем месте работы, отсутствие резких колебаний. Иногда даже меньший, но стабильный доход воспринимается банком как более надежный.

В последнее время банки всё чаще отказывают из-за слишком низкого первоначального взноса — менее 20%. Особенно если этот взнос оформлен как отдельный кредит: это резко увеличивает долговую нагрузку и почти всегда ведет к отказу. Даже очень крупный первоначальный взнос (более 50%) не гарантирует одобрения при плохой кредитной истории или низком доходе. Один из эффективных способов повысить шансы — пересмотреть структуру и размер первоначального взноса. Даже увеличение на 5–10% может заметно повлиять на решение банка: снижаются риски, а заемщик выглядит более ответственным. Даже если банк не требует выписку по накоплениям, наличие собственных средств на счетах косвенно укрепляет доверие: это сигнал, что вы сможете справиться с платежами даже в сложный месяц.

Мало кто задумывается, но время подачи заявки тоже имеет значение. Банки работают по определенным циклам: квартальные планы, сезонные акции, периоды повышенного спроса. В некоторые месяцы требования к заемщикам становятся жёстче, в другие — мягче. Например, спрос на ипотеку традиционно растёт в IV квартале (октябрь–декабрь), когда банки стремятся выполнить годовые планы по выдаче кредитов. Лето и начало осени — время акций и стимулирования спроса после отпускного сезона.

Чтобы повысить шансы на одобрение, не стоит подавать заявки хаотично и массово. Лучше выбрать 2–3 банка с подходящими условиями и обратиться туда осознанно. Массовая подача заявок в десяток банков за короткий срок может быть воспринята как тревожный сигнал.

