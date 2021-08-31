Петербург впервые обошел Москву по спросу на новостройки
Сегодня, 10:57
В то время как в Москве спрос рухнул на 52% по сравнению с предыдущим кварталом, рынок в целом пережил спад после январского оживления, связанного с изменениями в льготной ипотеке. 

В I квартале 2026 года Петербург впервые за долгое время опередил Москву по количеству сделок на рынке новостроек. Об этом сообщили в Российской гильдии риелторов, передает ТАСС.

Эксперты отмечают, что на вторичном рынке наблюдается рост активности, но в основном за счёт покупателей с собственными средствами. Несмотря на падение спроса, средние цены на квартиры продолжают расти во всех крупных городах.

Ранее мы сообщили о том, что Горизбирком отказал активистам в референдуме против КРТ в Петербурге.

