Петербург впервые обошел Москву по спросу на новостройки

В то время как в Москве спрос рухнул на 52% по сравнению с предыдущим кварталом, рынок в целом пережил спад после январского оживления, связанного с изменениями в льготной ипотеке.

В I квартале 2026 года Петербург впервые за долгое время опередил Москву по количеству сделок на рынке новостроек. Об этом сообщили в Российской гильдии риелторов, передает ТАСС.

Эксперты отмечают, что на вторичном рынке наблюдается рост активности, но в основном за счёт покупателей с собственными средствами. Несмотря на падение спроса, средние цены на квартиры продолжают расти во всех крупных городах.

