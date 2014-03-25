"Петербург-концерт" подготовил специальную программу ко Дню города

"Петербург-концерт" представил специальную программу в честь Дня города, сообщает пресс-служба городского Комитета по культуре .
26 мая в Доме Кочневой пройдёт костюмированное представление "Тайны старинного особняка". Ведущие солисты перенесут зрителей в атмосферу светского салона имперской России.
27 мая в Екатерининском собрании состоится экспериментальный проект "Наводнение. 1824". В нём объединятся музыка, пластический перформанс, документальный театр и цифровая сценография.
