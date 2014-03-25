Петербуржец, севший повторно за руль в состоянии опьянения, оштрафован на 200 тыс. рублей
Сегодня, 15:36
А машина местного жителя конфискована в доход государства.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, рассказали 25 мая в надзорном ведомстве. 

В ноябре прошлого года фигурант управлял автомобилем Nissan, находясь в состоянии опьянения. Водителя остановили на улице Коммуны. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови. Ранее подсудимого уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, он лишен прав на 2,5 года. А машина местного жителя конфискована в доход государства. 

Фото: Piter.TV 

