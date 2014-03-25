Согласован вид детского сада с бассейном и соляной пещерой на Черкасова

В Калининском районе Петербурга согласовали проект нового детского сада на 280 мест. Дошкольное учреждение планируют построить на улице Черкасова, сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект разработала компания "СУАР-Групп" по заказу городского Фонда капитального строительства и реконструкции. Детский сад будет рассчитан на детей от 2 до семи 7.

Внутри здания разместят игровые комнаты, спальни и помещения для развивающих занятий. Также в проект вошли бассейн, соляная пещера, спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты и помещения для организации питания.

Архитектурный облик объекта выполнен в современном стиле. Главным визуальным акцентом станет разновысотная композиция здания. Для отделки фасадов используют керамогранит, а в оформлении предусмотрены яркие цветовые элементы — зеленые, синие и оранжевые вставки на белом фоне.

Территорию рядом с детским садом благоустроят. Для воспитанников оборудуют игровые и спортивные площадки, а также учебные зоны. В проект включены небольшая метеостанция, участок с грядками и парником для практических занятий и площадка, где дети смогут изучать правила дорожного движения.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре