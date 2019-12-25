В Стрельне построили коробку нового детского сада с бассейном

В Стрельне продолжается строительство нового детского сада на 185 мест в составе жилого квартала "Любоград". Проект реализует ГК "КВС". На данный момент строители уже завершили возведение стен и основные конструктивные работы здания, рассказал портал "Строительный Петербург".

Сейчас на объекте идёт монтаж окон и утепление фасадов. Также ранее были выполнены кровельные работы, установлены внутренние перегородки и сделана гидроизоляция подземной части здания. По данным застройщика, строительство ведётся без отставания от графика.

Будущий детский сад рассчитан на восемь групп для детей разного возраста. Внутри оборудуют музыкальный и спортивный залы, а также бассейн. Проект предусматривает создание комфортного пространства для занятий, игр и отдыха.

Рядом со зданием появятся игровые площадки и прогулочные зоны. Территорию оформят с использованием природных материалов и элементов в эко-стиле.

Новый детский сад станет вторым дошкольным учреждением на территории квартала "Любоград". Его открытие запланировано на III квартал 2027 года.

Также в Петродворцовом районе строят новую поликлинику.

Фото: ГК "КВС"