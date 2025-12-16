Официальный представитель МИД РФ на полях ПМЭФ назвала действия Киева террористической логикой. По её словам, на поле боя украинские силы не могут добиться желаемых результатов, поэтому переходят к ударам по гражданскому населению.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявила, что Киев атаками беспилотников на Санкт-Петербург стремился запугать Россию.

Она пояснила, что это является террористической логикой, поскольку украинские силы понимают: на поле боя они не могут достичь тех результатов, о которых сообщают своему населению. Кроме того, дипломат добавила, что, осознавая свою маргинализацию в мире, противник переходит к нанесению болезненных ударов по гражданским объектам.

Захарова: Европа признает, что отказ от ресурсов РФ был стратегической ошибкой.

Фото: МИД России