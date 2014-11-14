Захарова: Европа признает, что отказ от ресурсов РФ был стратегической ошибкой

В МИД России оценили слова Урсулы фон дер Ляйен о допущенной ошибке по атомной энергетике.

Страны Европейского союза через какое-то время публично признают факт того, что отказ от российских энергетических ресурсов был стратегической ошибкой, так же, как уже сейчас говорят про отказ от атомной энергетики. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства в Москве прокомментировала высказывание руководителя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в котором та сочла ошибкой сокращение доли атомной энергетики в региональном сообществе.

С такой же уверенностью, с такой же непоколебимой тупизной они произнесут ту же самую фразу: что это была стратегическая ошибка. Может быть, скажут еще "страшнейшая" или "фатальная", или "чудовищная" в контексте отказа от российских ресурсов. Дайте срок - все то же самое будет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Заявления Каллас находятся вне ее мандата, заявила Захарова.

