Пробки у Пулково из-за ПМЭФ продлятся с 3 по 6 июня

Время в пути до аэропорта с 3 по 6 июня может увеличиться на 1–1,5 часа. Пассажирам рекомендуют пользоваться метро и специальными автобусными маршрутами, а также выезжать заранее.

Жителей и гостей Северной столицы предупредили о возможных транспортных затруднениях на пути в аэропорт "Пулково". Причиной станет проведение Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба воздушной гавани.

Представители аэропорта посоветовали закладывать на дорогу минимум на один-полтора часа больше обычного времени. Также они рекомендовали по возможности пользоваться метро, такси или автобусами. От станции метро "Московская" следуют автобусы номер 39 и 39Э, а от станции "Ветеранов" ходит автобус 82Э.

В аэропорту также напомнили, что регистрация на внутренние рейсы завершается за 40 минут до вылета, а на международные — за 60 минут. Путешественникам посоветовали заранее следить за дорожной ситуацией с помощью навигаторов и не откладывать сборы в последний момент.

