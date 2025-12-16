В Петербурге передали заказчику уникальный ярусолов Марлин

Сегодня, 2 июня, на петербургском судостроительном заводе "Северная верфь" состоялась торжественная церемония передачи заказчику ярусолова-процессора "Марлин". Событие посетил вице-губернатор города Кирилл Поляков, который поздравил всех, кто был причастен к созданию этого траулера.

В своей речи чиновник подчеркнул, что "Марлин" является одним из немногих в мире судов подобного класса. Главная его особенность — способность не просто вести промысел, а прямо на борту перерабатывать пойманную рыбу. При этом значительная доля оборудования, установленного на судне, произведена российскими предприятиями. Кирилл Поляков отметил, что реализация каждого нового проекта такого уровня помогает обновлять рыбопромысловый флот страны, укреплять промышленный потенциал и вносить вклад в экономическое развитие регионов.

"Марлин" — это второе судно проекта МТ1112XL, которое "Северная верфь" строит для нужд Северного рыбохозяйственного бассейна. Работы ведутся в рамках государственной программы "Квоты под киль". Особенностью используемого на таких траулерах ярусного лова является его экологическая безопасность: в процессе промысловых операций сохраняется целостность морского грунта и не наносится ущерб среде обитания морских обитателей.

Осенью 2024 года "Северная верфь" уже передала своему гражданскому заказчику — рыболовецкой компании "Вирма" — головной ярусолов-процессор "Гандвик-1", также построенный по проекту МТ1112XL. Изначальный контракт от 2017 года предусматривал строительство для "Вирмы" трех судов: "Гандвик-1", "Гандвик-2" и "Гандвик-3". Проект МТ1112XL был разработан норвежской компанией Marin Teknikk, а рабочую документацию создавало российское конструкторское бюро "Форсс-Марин".

Фото: Telegram / Кирилл Поляков