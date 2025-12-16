Производство грузовиков "БАЗ" в Петербурге увеличат до шести штук в день

Генеральный директор АО "Романов" Дмитрий Гречухин рассказал о планах предприятия. После запуска второй смены производство увеличится втрое по сравнению с текущими показателями.

АО "Романов", входящее в концерн "Алмаз-Антей", намерено увеличить выпуск грузовых автомобилей "БАЗ" на петербургской площадке до шести единиц ежесуточно. Об этом на полях выставки COMvex 2026 сообщил генеральный директор компании Дмитрий Гречухин. Информацию приводит ТАСС.

Руководитель предприятия уточнил, что завод уже вышел на уровень двух машин в день. Следующий этап — довести показатель до трех автомобилей. После запуска второй смены производство планируется нарастить до шести машин в сутки.

Ранее сообщалось, что вся линейка полноприводных автомобилей и шасси "БАЗ" производства АО "Романов" включена в программу субсидирования Министерства промышленности и торговли России. Это позволяет заказчикам приобретать технику повышенной проходимости на льготных условиях через лизинговые компании в течение 2026 года.

Грузовик "БАЗ" представляет собой российскую разработку. Серийная линейка этих транспортных средств призвана заместить на рынке тяжелую технику европейской "большой семерки", в которую входят Mercedes, Volvo, Scania, Man, Daf, Iveco и Renault Trucks. Серийное производство на петербургской площадке, где ранее собирали Scania и Man, стартовало в конце 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе Петербурга кроссовер врезался в автобус.

Фото: пресс-служба АО "Романов"