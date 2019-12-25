Выпуск грузовиков в России упал на 30%

Производство грузовиков в России продолжает резко сокращаться. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что за первые три месяца 2026 года с конвейеров сошло всего 25,5 тысяч грузовиков. Это на 30,1% меньше, чем за первый квартал прошлого года. Кроме того, в марте в России выпустили 10,5 тысяч грузовых автомобилей. Показатель стал на четверть меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

При этом отмечается, что производство легковых автомобилей в России набирает обороты. В марте 2026-го заводы собрали 66,9 тысяч автомобилей. Это на 10% больше, чем годом ранее. По итогам первого квартала показатель составил 180 тысяч выпущенных "легковушек".

