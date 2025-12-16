Из Пулково отправился первый прямой рейс в казахстанский Шымкент

В аэропорту Пулково открылось прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и казахстанским городом Шымкент. Первый рейс по новому маршруту выполнила авиакомпания SCAT Airlines 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Согласно традиции, борт встречали водной аркой — этот ритуал символизирует удачу и чистое небо. Пассажирам раздали угощения по случаю запуска направления.
В пресс-службе Пулково пояснили, что Шымкент — это не просто третий по величине город Казахстана с населением более 1,2 миллиона человек, возраст которого превышает 2200 лет. Теперь он становится ещё и транзитным хабом для перелётов в Юго-Восточную Азию. Удобные стыковки и наличие собственного терминала делают этот маршрут очень привлекательным.
В настоящее время рейсы выполняются два раза в неделю. В планах перевозчика — увеличить частоту полётов до пяти раз в неделю.
