Петербург стал первым по числу смертей на электросамокатах в 2025 году

По итогам 2025 года в городе зафиксировано 193 аварии с участием СИМ, шесть из которых привели к гибели людей. Это худший показатель по стране, сообщили в Национальном центре безопасности дорожного движения.

Согласно статистике, в Северной столице за указанный период случилось 193 аварии с электросамокатами. В шести случаях травмы оказались несовместимы с жизнью, что стало худшим показателем среди всех российских регионов. По общему количеству ДТП город занял третью строчку антирейтинга.

На втором и третьем местах по числу погибших оказались Краснодарский край и Свердловская область: в каждом из этих регионов зафиксировано по пять жертв. Абсолютным лидером по частоте аварий с самокатами стала Москва (629 происшествий), за ней следует Краснодарский край (198).

Порядок на дорогах контролируют Госавтоинспекция и городской Комитет по транспорту. Каждый год ведомство заключает с кикшеринговыми сервисами соглашение, которое регламентирует различные запреты и ограничения. В 2024 году операторы перечислили в бюджет Петербурга 37 миллионов рублей, в 2025-м сумма выросла до 41 миллиона. Полученные средства направят на развитие инфраструктуры для электросамокатов. Так, в 2025 году в городе появилось 5,5 километра новых велодорожек. На 2026 год запланировано строительство ещё 6,2 километра и проектирование 7 километров.

