Путин проведет встречу с мировыми СМИ в формате вопрос-ответ 4 июня

Встреча президента России с руководителями ведущих информагентств состоится 4 июня в Константиновском дворце. Беседа, которая пройдёт уже в десятый раз, будет посвящена актуальным вопросам внутренней и внешней политики РФ.

Пресс-служба Кремля сообщила, что в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин проведёт традиционную встречу с главами ведущих мировых информационных агентств. Мероприятие запланировано на 4 июня в Константиновском дворце, его начало назначено на 16:00.

Помощник главы государства Юрий Ушаков пояснил, что разговор пройдёт в формате диалога без ограничений, где журналисты смогут задать свои вопросы. Центральными темами беседы станут наиболее острые аспекты внутренней и внешней политики Российской Федерации, а также главные международные события. Организатор дискуссии — информационное агентство ТАСС. Ушаков также отметил, что нынешняя встреча станет юбилейной: она будет проведена в десятый раз.

Напомним, что XXIX Петербургский международный экономический форум пройдёт с 3 по 6 июня. Ожидается, что в нём примут участие делегаты из более чем 100 стран мира, а общее число участников превысит 20 тысяч человек. Девиз форума в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".

