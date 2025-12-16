Уникальный случай: из роддома в Петербурге выписали четырёх девочек-близняшек

В Петербурге состоялась торжественная выписка уникального пациента – молодой мамы, которая вместе с супругом отправилась домой с четырьмя новорождёнными дочерьми. Девочки появились на свет на 32-ой неделе беременности.

Несмотря на преждевременные роды, состояние всех четырёх малышек оценивается как стабильное, а их физические показатели полностью соответствуют возрастной норме, что позволило медикам выписать семью. Операцию по родоразрешению и последующее наблюдение за пациенткой проводил лично главный врач роддома, доктор медицинских наук, профессор Антон Михайлов. В сложнейшей процедуре ему ассистировала команда ведущих специалистов учреждения: заведующая дородовым отделением, врач акушер-гинеколог Юлия Янкевич и врач акушер-гинеколог Яна Пилюгина.

Особая роль в спасении и выхаживании четверняшек была отведена неонатальной службе. Сразу после рождения каждая из четырёх девочек была передана под непрерывное наблюдение бригады неонатологов и медицинских сестёр, которые обеспечили бережный уход и постоянный контроль состояния здоровья с первых минут жизни.

Фото: Пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга