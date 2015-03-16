Власти Петербурга анонсировали запуск ясельных групп для детей до года

В Петербурге с 1 сентября стартует новая программа по созданию ясельных групп для детей в возрасте до одного года. Об этом официально заявил губернатор Александр Беглов, отметив, что город впервые в новейшей истории сталкивается с подобным запросом от родителей. Об этом пишет spb.aif.ru.

По словам главы города, рост спроса на места для детей до двух лет составил 10%. В связи с этим для самых маленьких будет доступна как форма полноценного посещения, так и группы краткосрочного пребывания. Губернатор заверил, что все дошкольные учреждения полностью укомплектованы необходимым педагогическим составом.

Власти также отмечают, что в целом по городу дефицита мест в детских садах и яслях не наблюдается. При этом в районах новой застройки острота вопроса будет снята в течение ближайшего года за счёт строительства новых объектов инфраструктуры. Помимо этого, в городе действует система комплексной поддержки семей с новорождёнными, включающая бесплатные пункты проката вещей, помощь студенческим семьям и содействие работодателям, внедряющим программы поощрения рождаемости.

