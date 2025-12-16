Очистку берега Балтики проведут с помощью спутников и нейросети в рамках ПМЭФ

Инициатива реализуется в рамках проекта «Чистый берег» Фонда защитников природы при участии волонтёров, студентов и экспертов.

В рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня состоится экологическая акция по очистке побережья Балтийского моря. Работы впервые в России пройдут на территории нового заказника "Тарховский" с применением высоких технологий.

Как сообщает spb.aif.ru, для определения мест скопления отходов организаторы использовали спутниковые снимки и данные с дронов. Эта информация будет обрабатываться нейросетью, которая сможет определять тип, объём и даже примерный вес мусора, повышая точность анализа для будущих исследований.

Протяжённость очищаемого участка составит около двух километров. По оценкам экологов, до 90% мусора на побережье составляет пластик, включая упаковку, остатки рыболовных сетей и "перемытый" мусор, выброшенный на берег. Акция не ограничится уборкой. В её рамках Дальневосточный федеральный университет проведёт научное исследование: специалисты заложат пробные площадки и возьмут образцы грунта для анализа содержания микропластика.

Инициатива реализуется в рамках проекта "Чистый берег" Фонда защитников природы при участии волонтёров, студентов и экспертов. Заказник "Тарховский", созданный в 2025 году в Курортном районе, является местом обитания редких видов и отличается уникальными природными комплексами, такими как черноольховые леса и прибрежные болота.

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Фото: Фонд защитников природы