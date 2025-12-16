На ПМЭФ-2026 выставили на продажу личный компьютер Стива Джобса за 35 млн рублей

В конце 1970-х годов Стив Джобс лично передал его своему другу и наставнику Аллану Алкорну – инженеру компании Atari, который был одним из пионеров индустрии видеоигр и помог Джошубу на старте его карьеры.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) галерея Stargift представила на выставке "Архив времени" уникальный лот – персональный компьютер Apple II, оценённый в 35 миллионов рублей.

По данным организаторов, этот экземпляр имеет прямое отношение к основателю компании. В конце 1970-х годов Стив Джобс лично передал его своему другу и наставнику Аллану Алкорну – инженеру компании Atari, который был одним из пионеров индустрии видеоигр и помог Джошубу на старте его карьеры.

Лот сопровождается письмом самого Аллана Алкорна, в котором он вспоминает историю получения компьютера от Джобса и свои первые шаги в программировании.

Для своего времени Apple II был революционным устройством, став одним из первых по-настоящему массовых персональных компьютеров с пластиковым корпусом, встроенной клавиатурой и возможностью подключения к обычному телевизору.

Помимо этого экспоната, на выставке "Архив времени" представлены и другие раритеты: архив композитора Петра Чайковского, минералогическая коллекция с автографом академика Ивана Губкина, а также ранее не опубликованные письма художника Марка Шагала.

Ранее Евгений Панкевич заявил о значительном вкладе ПМЭФ-2026 в развитие делового туризма Петербурга.

Фото: Stargift