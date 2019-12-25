В ФНПР объяснили, где возможно введение четырехдневной рабочей недели

Сергей Черногаев рассказал, что нововведение не приживется на производствах непрерывного цикла.

Введение четырехдневной рабочей недели на территории нашей страны возможно лишь на отдельных производствах, где это экономически возможно. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" дал председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. Эксперт пояснил СМИ, что в России существует целый ряд предприятий с непрерывным циклом работы. Именно там для сотрудников нет возможности даже на один день установить выходной.

Здесь нужно подходить с экономической точки зрения - где это возможно, а где нет. В любом случае человек при этом не должен терять в своей заработной плате, в своем доходе. Это возможно на каких-то отдельных производствах. Сергей Черногаев, эксперт

По словам главы ФНПР, властям стоит больше внимания уделять гибкому подходу к самому рабочему процессу. Речь идет об использовании различных графиков работы с учетом потребностей человека, логистики и транспортных возможностей. Важно также обращать внимание на семейные нюансы и здоровье сотрудника.

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Фото: Piter.tv