Каска единства: Петербург принял участие в эстафете ко Дню строителя

В российских регионах запустили эстафету: передавать белую каску из рук в руки.

Всероссийский флешмоб запустили в Росссии в преддверии 70-летия Дня строителя. Петербург принял участие в эстафете по передаче строительной каски, сообщил портал "Строительный Петербург".

Идея флешмоба заключается в том, чтобы с помощью монтажа собрать всё в единую ленту, где каждый город становится звеном одной большой цепи.

В этом году в стране отмечают 70-летний юбилей Дня строителя. У Комитета по строительству города своя праздничная дата — 30 лет со дня его основания. Представители ведомства передали строительную каску в следующий регион.

Мы готовимся к празднованию 70-летия дня строителя. Строительная каска – символизирует наше единство от Калининграда до Камчатки, от Камчатки до Калининграда. Приглашаем другие регионы присоединиться Наталья Бурковская, пресс-секретарь Комитета по строительству.

В ходе флэшмоба тысячи строителей по всей стране увидят, насколько все разные, но каждого из них объединяет одно дело.

Видео: портал "Строительный Петербург"