Росприроднадзор подал в суд на владельца затонувшего дебаркадера за загрязнение Большой Невки

Собственнику было предложено добровольно компенсировать ущерб, однако средства в установленный срок не поступили.

Северо-Западное управление Росприроднадзора обратилось в судебные органы с иском о принудительном взыскании ущерба с собственника плавучего сооружения. Сумма экологического вреда, причиненного реке Большая Невка, превысила 73 миллиона рублей.

Инспекторы обнаружили у Выборгской набережной затонувший дебаркадер – объект, используемый для рекреационных целей. Корпус судна был частично заилен, а вдоль линии соприкосновения с дном скопился мусор. Лабораторные исследования проб воды зафиксировали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ ниже по течению от места затопления.

Собственнику было предложено добровольно компенсировать ущерб, однако средства в установленный срок не поступили. В настоящее время дебаркадер поднят со дна, но продолжает оставаться в акватории реки.

Ранее Росприроднадзор выявил загрязнение почв и вод на полигоне ТБО во Всеволожском районе.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора