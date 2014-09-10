В 60% кабачковой икры из магазинов Петербурга обнаружены повышенные нитраты

Всемирная организация здравоохранения устанавливает предел потребления нитратов – 5 мг на 1 кг массы тела (около 300–400 мг для взрослого).

Эксперты организации "Общественный контроль" провели экспертизу овощных консервов и пришли к неутешительным выводам. В восьми из тринадцати проверенных образцов икры из кабачков содержание азотных солей значительно превысило нормы действующего законодательства.

Всемирная организация здравоохранения устанавливает предел потребления нитратов – 5 мг на 1 кг массы тела (около 300–400 мг для взрослого). Превышение этих показателей чревато развитием метгемоглобинемии – заболевания крови, при котором нарушается перенос кислорода. Как пояснил заведующий кафедрой агрохимии СПбГУ Николай Битюцкий, нитраты превращаются в нитриты, которые блокируют гемоглобин.

Помимо риска кислородного голодания, регулярное употребление таких продуктов грозит аллергией, а также заболеваниями почек, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Специалисты рекомендуют тщательно мыть овощи перед готовкой, срезать кожуру и части у плодоножки, где скапливаются вредные вещества, а также отдавать предпочтение проверенным брендам вместо дешевых собственных марок торговых сетей.



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Фото: ВКонтакте / ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ