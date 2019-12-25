Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как выбрать безопасные дыню и арбуз

Специалисты предостерегают от покупки разрезанных плодов и дегустации.

В связи с началом сезона бахчевых культур специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти напомнили жителям о правилах безопасного выбора. Ведомство настоятельно рекомендует покупать арбузы и дыни исключительно в санкционированных торговых точках.

Реализация продукции вдоль автомобильных трасс или с земли запрещена, так как такие товары не проходят обязательную санитарную экспертизу. У легального продавца должны быть документы на товар, вывеска с режимом работы, исправные весы и ценники. Торговое место обязано быть чистым, оборудованным навесом и стеллажами – хранение бахчевых на земле недопустимо.

Специалисты предостерегают от покупки разрезанных плодов и дегустации. В месте надреза быстро размножаются микроорганизмы, что может привести к тяжелым кишечным инфекциям.

Как выбрать качественный плод:

Арбуз: целостная корка без трещин, яркая окраска, желтое пятно на боку, сухие усик и плодоножка, умеренно звонкий звук при постукивании.

Дыня: отсутствие дефектов на кожуре, выраженный аромат, мягкая часть со стороны, противоположной хвостику.

Перед употреблением плоды необходимо тщательно мыть теплой водой с мылом, а разрезанный продукт хранить только в холодильнике.

Ранее Роспотребнадзор Петербурга напомнил о пяти правилах защиты от кишечных инфекций летом.

Фото: Magnific