Роспотребнадзор Петербурга напомнил о пяти правилах защиты от кишечных инфекций летом

В теплую погоду бактерии размножаются значительно быстрее, из-за чего риск отравлений и заражений возрастает.

В разгар летнего сезона Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призвало жителей и гостей региона соблюдать меры профилактики кишечных инфекций. В пресс-службе ведомства напомнили, что в теплую погоду бактерии размножаются значительно быстрее, из-за чего риск отравлений и заражений возрастает.

Специалисты выделили пять ключевых правил безопасности:

Гигиена рук. Мыть руки необходимо перед едой, после улицы, туалета и контакта с животными. При отсутствии воды следует использовать антисептические гели или дезинфицирующие салфетки.

Обработка продуктов. Овощи, фрукты, ягоды и зелень нужно тщательно промывать под проточной водой, а затем обдавать кипятком. Мясо, рыба и яйца должны проходить полную термическую обработку до полной готовности.

Хранение пищи. Скоропортящиеся продукты необходимо держать исключительно в холодильнике, контролируя сроки годности. На природу еду следует брать только в сумке-холодильнике.

Качество воды. Пить можно только кипяченую или бутилированную воду. В кафе не рекомендуется заказывать лед в напитки при отсутствии уверенности в его качестве.

Безопасность на природе. Необходимо иметь запас чистой воды для мытья рук и продуктов, пользоваться одноразовой посудой, купаться только в разрешенных местах и избегать заглатывания воды во время плавания.

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