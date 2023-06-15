Detector404 зафиксировал массовый сбой интернета в Петербурге

Это уже второй сбой интернета в Петербурге за неделю — аналогичные проблемы фиксировали 14 и 15 августа.

Вечером 18 августа жители Петербурга столкнулись с массовыми перебоями в работе домашнего интернета. По данным сервиса Detector404, пик жалоб пришёлся на 20:30 — горожане сообщали, что перестали открываться сайты маркетплейсов, мессенджеров и банковских приложений.

Сбой затронул не только Северную столицу, но и другие регионы России. В Москве за 15 минут зафиксировали более тысячи обращений, в Петербурге — свыше 200. За час петербуржцы оставили более 700 жалоб. Проблемы наблюдались у провайдеров Lovit, "Ростелеком", Seven Sky, "Алмател" и "Экотелеком", а также у операторов сотовой связи "Мегафон" и "Билайн".

Причиной неполадок стали перебои с подачей электроэнергии на крупном узле связи, сообщил доменный регистратор "Рег.ру". По данным источника РБК, проблема была связана с аварией в Гагаринском районе Москвы, где расположена Московская междугородная телефонная станция №9. В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что энергоснабжение уже восстановлено.

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